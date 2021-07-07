تعليق عمل فريق الاستجابة السريعة بأبوسليم بعد إصابة أفراده بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 09:10 صباحا
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية أبو سليم, 24 أبريل 2021. (مكتب الخدمات الصحية بلدية أبوسليم)

أعلن فريق الأزمات والطوارئ لمجابهة فيروس كورونا المستجد في بلدية أبوسليم تعليق عمل فريق الاستجابة السريعة بالبلدية، بعد ثبوت إصابة عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة به بالفيروس.

ودعا الفريق من يريد من المواطنين إجراء المسحات، التوجه إلى المستشفيات العامة، مع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الوقائية المتعارف عليها، حسب بيان المجلس البلدي أبوسليم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى زيادة معدلات الإصابة وفق نتائج التحاليل اليومية، متمنين السلامة للعناصر الطبية والطبية المساعدة، والشفاء للمصابين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا طرفا أول في نهائي «يورو 2020» بعد عبور إسبانيا بركلات الترجيح
رياضة عالمية
تطورات «كورونا»: العالم تحت رحمة «دلتا».. وجهود إندونيسية لتأمين الأكسجين
عربى
شاهد مواجهة المحلة (0 × 3) أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق السفارة الأميركية في بغداد
دولى
استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
النائب أبوبكر سعيد: أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار قانون الميزانية العامة
ليبيا
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من ...
رياضة محلية
الدبيبة: طرحنا فكرة المقاطعات بسبب مشكلات في قانون المحافظات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية جديدة من «سيتروين»