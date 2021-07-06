إعدام أجبان فاسدة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 10:07 مساء
إعدام كميات من الأجبان الفاسدة في طرابلس، 6 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إعدام كميات من الأجبان الفاسدة داخل عدة محال في طريق الشوك- طرابلس.

وضبط مفتشو المركز لجنة أبوسليم بفرع طرابلس رفقة الحرس البلدي كميات الأجبات التي فسدت جراء تخزينها في ظروف غير ملائمة ودرجات حرارة مرتفعة، وفق بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

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وأكد البيان إعدام كامل الكميات الفاسدة.

ومنتصف يونيو الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق مصنع الشمعدان-طرابلس؛ لعدم تقيده بالاشتراطات الصحية والقياسية المطلوبة.

إعدام كميات من الأجبان الفاسدة في طرابلس، 6 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
إعدام كميات من الأجبان الفاسدة في طرابلس، 6 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
إعدام كميات من الأجبان الفاسدة في طرابلس، 6 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
إعدام كميات من الأجبان الفاسدة في طرابلس، 6 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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