«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 12:30 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة مساء اليوم الثلاثاء، على ساحل البريقة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد أن الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة على طرابلس والخمس بسبب ظهور شبورة مائية.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، وشمالية أحيانًا على ساحلي مصراتة وسرت، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة بين 24 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة في الصباح على طرابلس والخمس بسبب ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية بشكل عام، وشمالية شرقية غدًا على ساحل بنغازي وشحات، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل البريقة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل مساء اليوم إلى 1.50 متر على الساحل من البريقة إلى بنغازي.
- البحر خفيف الموج، وقليل الاضطراب مساء اليوم على الساحل من البريقة إلى بنغازي.
- درجة الحرارة بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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