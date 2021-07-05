المنفي لـ«الكوني»: فتح سجل الناخبين «خطوة إيجابية» من المفوضية

المنفي والكوني خلال لقاء في طبرق، 5 يوليو 2021. (فيسبوك)

بحث رئيس المجلس الرئاس محمد المنفي، اليوم الإثنين بمدينة طبرق، مع عضو المجلس موسى الكوني آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وحسب المكتب الإعلامي للمنفي، أكد رئيس المجلس الرئاسي «نجاح جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فتح سجل الناخبين، الذي يعد خطوة إيجابية من المفوضية تمهيدً للاستحقاق الوطني، ووصولًا لإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها نهاية العام».

من جهته، حث الكوني «جميع الأطراف على تقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الشخصية»، داعيًا «جميع المواطنين للمشاركة في الاستحقاق والمبادرة بالتسجيل».

وتطرق اللقاء إلى «سرعة حلحلة بعض المشاكل التي يعانيها المواطن، مثل الانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وملف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتدابير الصحية، وعدد من الملفات الخدمية، بالتنسيق مع رئيس الحكومة والوزارات ذات العلاقة».

ويوم الأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، فتح سجل الناخبين اعتبارًا من (4 يوليو) إلى 31 يوليو الجاري. وخلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أشار رئيس المفوضية عماد السايح إلى التسجيل عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي «المدار» و«ليبيانا».