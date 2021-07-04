بلدية براك تعلق الدراسة لسنوات النقل لمدة أسبوع عدا الشهادتين الإعدادية والثانوية

طلاب يؤدون امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بمدرسة شهداء اشكدة للتعليم الأساسي في براك الشاطئ. (الإنترنت)

قرر المجلس البلدي براك الشاطئ، اليوم الأحد، تعليق الدراسة لسنوات النقل من الصف الأول الإبتدائي حتى الثاني الثانوي لمدة أسبوع بكافة المدارس التابعة لمراقبة التعليم في البلدية، باستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، الذين سيواصلون دراستهم مع تشديد الإجراءات الاحترازية بكل مدرسة.

وأوضح المجلس البلدي في قراره رقم (15) لسنة 2016 أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تفشي فيروس كورونا مؤخرا في بعض المحلات بالبلدية، مشيرا إلى أن القرار اتخذ عقب اجتماع ضم كلا من عميد المجلس البلدي المكلف ومسؤول مراقبة التعليم ومسؤول قسم الفلترة والخدمات الصحية بالبلدية.

ونوه المجلس البلدي براك إلى أنه «بناءا على الحالة الوبائية وتقديراتها من قبل مركز الفلترة بالبلدية سيصدر تعميم يوضح الاستمرار بالدراسة من عدمها وذلك يوم الخميس» المقبل الموافق 8 يوليو الجاري، مطالبا جميع مديري المدارس بضرورة تعقيم مدارسهم بالتنسيق مع لجنة الإطار الوبائي بالمراقبة.

وقال المجلس البلدي براك الشاطئ إنه سيطلب لاحقا من كل مديري المدارس الإبلاغ في حال ظهور أي حالة مصابة في المدارس بفيروس كورونا.