دورة تدريبية لضباط مديرية أمن أجدابيا استعدادا لانتخابات ديسمبر

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 04 يوليو 2021, 09:45 مساء
ضباط مديرية أمن أجدابيا المشاركين في الدورة التدريبية. (مديرية أمن أجدابيا)


باشر قسم التدريب بمديرية أمن اجدابيا، اليوم الأحد، في دورة تدريبية تستهدف تأهيل عدد من الضباط من خلال محاضرات حول كيفية التعامل وتأمين الانتخابات في المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المدينة.

وقالت المديرية في بيان إن افتتاح الدورة التدريبية جرى بحضور مدير الأمن العقيد أحمد المسماري، مؤكدة اختيار «نخبة من الضباط أصحاب الكفاءة والخبرة للإشراف على مرحلة الانتخابات وتنظيم الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم».

وأثنى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أجدابيا على جهود مديرية الأمن وعلى تواصلها الدائم مع اللجان المكلفة من أجل إنجاح العملية الانتخابية بالمدينة.

وأكد مدير أمن أجدابيا العقيد احمد المسماري، استعداد المديرية لتأمين الانتخابات وتوفير كافة الإمكانات الأمنية حتى تؤدي اللجان المكلفة من قبل المفوضية العليا للانتخابات أعمالهم بالشكل المطلوب دون أي عراقيل تعيق سير العملية الانتخابية في مدينة أجدابيا.
 

ضباط مديرية أمن أجدابيا المشاركين في الدورة التدريبية. (مديرية أمن أجدابيا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أفغانستان: فرار عشرات العائلات إثر سيطرة «طالبان» على ضواحي قندهار
دولى
درجة الحرارة لأكثر من 42 تثير تساؤلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
السعودية: زواج المسيار بلا قيود يلقى رواجا بين السعوديين
عربى
المفوضية: فتح سجل الناخبين اعتبارا من اليوم إلى 31 يوليو الجاري
ليبيا
مخاوف من موجة جديدة لوباء «كوفيد» مع انتشار «دلتا»
دولى
المبروك يعلن موعد صرف رواتب يوليو.. ويكشف تخصيص 700 مليون دينار بالميزانية ...
ليبيا
وفاة الفنان جابر عثمان جراء إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
6184 إصابة جديدة و82 وفاة بـ«كورونا» في تونس
عربى
حكومة «الوحدة»: صرف 10 ملايين من نفقات الطوارئ لوزارة التعليم
ليبيا
الدبيبة يشكل لجنة لفرز ملفات الموظفين في «خارجية الموقتة»
ليبيا
فيديو: الإعصار إلسا يقترب من هايتي نحو فلوريدا بعدما ضرب منطقة الكاريبي
دولى
البعثة الأممية: سنواصل العمل مع ملتقى الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة حول القاعدة...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية اقتصادية من فيات