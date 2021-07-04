بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. مستشفى بني وليد العام يستقبل 15 طفلا مصابا بالإعياء خلال يومين

أحد الأطفال المصابين بالإعياء في إحدى الحضانات بمستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

استقبل قسم الأطفال بمستشفى بني وليد العام خلال اليومين الماضيين 15 طفلا مصابا بالإعياء جراء ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر إلى «بوابة الوسط»، إن الأطفال يعانون عدة أعراض، بينها ارتفاع درجات الحرارة والتهاب الصدر والتقيؤ وبعض الأعراض الأخرى.

وذكر التويجر أن هناك طفلين من هذه الحالات غادرا المستشفى بعد استقرار حالتهما الصحية وتلقيهما العناية والعلاج اللازم من قبل الأطقم الطبية.

وأكد التويجر أن بقية الحالات ما زالت تتلقى العلاج والاهتمام اللازم من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة داخل القسم، مشيرا إلى أن تلك الحالات أُصيبت بالإعياء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المدينة هذه الأيام.

أحد الأطفال المصابين بالإعياء يتلقى العلاج بقسم الأطفال في مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)