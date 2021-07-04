تأجيل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

مقر اللجنة العسكرية المشتركة بسرت. (الإنترنت)

أعلنت مصادر متطابقة في سرت، اليوم الأحد، تأجيل الاجتماع السادس المقرر عقده اليوم للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بسرت إلى موعد آخر غير محدد .

وأشار وكيل ديوان بلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى تأجيل الاجتماع جاء بناء على بلاغ صادر من الغرفة الأمنية المشتركة سرت، والسماح للجهات الحكومية والمصارف داخل نطاق المقار الحكومية بالمجمع الإداري الكائن في مقر لجنة «5+5» بسرت بإزالة أعمالهم.

وأضاف أن قرار التأجيل جاء «حتى يتم تحديد موعد آخر للجنة في سرت بشأن إعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة المقفل منذ عام ونصف العام، خصوصًا بعد استكمال صيانة ونصف الحفر والهبوط بالطريق الساحلي بين بوابتي الأربعين والخمسين ك م، غرب سرت، وبعد تجهيز بوابات ثلاة بالطريق بين سرت والشركة تابعة للجنة تأمين الطريق الساحلي بلجنة 5+5 برئاسة العميد علي النويصري».