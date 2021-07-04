غاليون تدعو الأطراف إلى سرعة الاتفاق على قاعدة دستورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 12:00 مساء
نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غاليون. (بوابة الوسط)

قالت جورجيت غاليون نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: إن تقديم المساعدة للانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر جزء من مهام البعثة الأممية، وأضافت: «كما دعمنا الانتخابات في 2012 ندعمها الآن».

وفي كلمة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، دعت، «الأطراف إلى سرعة الاتفاق على قاعدة دستورية»، معربة عن الأسف على «انتهاء الاجتماع السابق في جينف دون اتفاق».

 وأصافت: «ليبيبا عند مفترق طرق بعد 7 سنوات دون انتخابات»، مشيدة بأداء المفوضية لتحديث ملف الناخبين، وشجعت «المجلس الرئاسي والحكومة لتقديم دعم الانتخابات لإجرائها في مكان آمن»، وقالت: «كما نشجع المواطنين إلى المشاركة».

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