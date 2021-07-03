«التجارة التونسية»: ننسق مع وزارة الصحة الليبية بخصوص جودة الملح

شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (الإنترنت).

قالت وزارة التجارة التونسية، إنها تنسق مع الجهات المعنية في ليبيا، خاصة وزارة الصحة للتدقيق في جودة الملح التونسي من حيث التعبئة ومواصفاته القياسية؛ بعد إيقاف المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية استيراده بشكل موقت.

يأتي رد الوزارة التونسية على خطاب وجهه المركز الوطني للرقابة على الأغذية إلى رئيس نقطة الاتصال الليبية التونسية مركز المواصفات والمعايير، الذي انتقد فيه جودة الملح التونسي ومخالفته مواصفات منظمة الصحة العالمية الخاصة بنسبة اليود، ودرجة الجودة المتبعة في مركب كلوريد الصوديوم؛ فضلا عن تعبئته في أكياس بلاستيكية معاد تدويرها.

وأشارت الوزارة التونسية إلى «جود الملح»، وقالت: يخضع لإجراءات قانونية وضوابط فنية حتى يكون معدا للاستعمالات الغذائية وموجه للاستهلاك المحلي أو التصدير، حسبما ذكر موقع «نسمة» التونسي.

كان مركز الرقابة على الأغذية قد أوضح أن المخالفات الخاصة بالملح التونسي، تتمثل في: أنه مخالف لمواصفات منظمة الصحة العالمية من حيث نسبة اليود، غير مطابق من حيث نسبة إضافة اليود للملح وغير متجانس من حيث الحبيبات (التحليل الحجمي) وغير انسيابي مما يشكك في جودته بصفة عامة. كما أن درجة الجودة (كلوريد الصوديوم) المطلوبة بالملح الغذائي غير مطابقة للمواصفات.