«الداخلية»: إخماد حريق نشب في غابة عين مارة بالجبل الأخضر (صور)

حريق غابة عين مارة في الجبل الأخضر، 2 يوليو 2021 (هيئة السلامة الوطنية في طرابلس)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إخماد حريق نشب في غابة عين مارة بالجبل الأخضر.

وقالت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، مساء أمس، إنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة المنطقة الوعرة وشساعة رقعتها فإن رجال الإطفاء في فرع المنطقة الشرقية لم يتوانوا عن بذل أقصى ما في طاقتهم لإخماد الحريق «واقتراب السيطرة عليه بنسبة 75%»، مضيفة: «نسأل الله أن يعين زملاءنا هناك؛ القبة ودرنة والأبرق وشحات والبيضاء».

ووجه وزير الداخلية العميد خالد مازن، اليوم، الشكر والتقدير لأعضاء هيئة السلامة الوطنية على جهودهم «وكل من ساهم في إخماد هذا الحريق من أهالي المنطقة والأوقاف وموظفي الشركة العامة للكهرباء والشرطة الزراعية ومؤسسات المجتمع المدني»، حسب بيان نقلته الوزارة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

حريق غابة عين مارة في الجبل الأخضر، 2 يوليو 2021 (هيئة السلامة الوطنية في طرابلس)

حريق غابة عين مارة في الجبل الأخضر، 2 يوليو 2021 (هيئة السلامة الوطنية في طرابلس)

حريق غابة عين مارة في الجبل الأخضر، 2 يوليو 2021 (هيئة السلامة الوطنية في طرابلس)

حريق غابة عين مارة في الجبل الأخضر، 2 يوليو 2021 (هيئة السلامة الوطنية في طرابلس)

حريق غابة عين مارة في الجبل الأخضر، 2 يوليو 2021 (هيئة السلامة الوطنية في طرابلس)