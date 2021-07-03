الزناتي يفتتح المؤتمر الوطني الأول حول تحسين الخدمات الصحية

المؤتمر الوطني لتحسين وتطوير الخدمات الصحية، 2 يوليو 2021، (المكتب الإعلامي لوزارة الصحة)

افتتح وزير الصحة الدكتور علي الزناتي فعاليات المؤتمر الوطني لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في دورته الأولى، والذي احتضنه مدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي.

وأكد الزناتي في كلمة له، حرصه على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، وأن الوزارة لن تتدخر جهدًا لتحقيق هذا الهدف، حسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة على صفحته في موقع فيسبوك، أمس الجمعة.

وأثنى على الجهود المبذولة من قِبل القائمين على المؤتمر، وأن تواجدهم اليوم في مدينة بنغازي دليل على مساعيهم وتعاونهم الجاد في تحسين الخدمات الصحية في كافة ربوع البلاد.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم رئيس لجنة الصحة نصر الدين مهنا، وعدد من مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام العلمية بجامعة بنغازي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الصحيين والمهتمين بالمجال الصحي.