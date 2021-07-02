المنفي وأمير قطر يناقشان التطورات الإقليمية والدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 12:30 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 

ناقش الجانبان خلال الاتصال آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وعدد من الملفات المشتركة بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي للمنفي.

وفي فبراير الماضي، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك خلال اتصال بالمنفي، هنأه فيه بفوزه برئاسة المجلس، مؤكدا موقف دولة قطر الداعم لأمن واستقرار ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعدما أصبح حرا.. ما آخر تطورات تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة؟
رياضة عالمية
ضربة موجعة للأهلي بنغازي بغياب نجمه لمدة شهرين
رياضة محلية
إصابات «كورونا» ترتفع مجددا في أوروبا.. وتحذير من موجة وبائية جديدة
دولى
أول ضحية للطاعون رجل عاش قبل 5 آلاف سنة
طب وصحة
تعرف على نتائج مباريات ختام الأسبوع الـ15 بالدوري الليبي الممتاز
رياضة عالمية
ترامب يزور الحدود مع المكسيك للتنديد بسياسة بايدن بشأن الهجرة
دولى
في رسالة إلى كوبيش.. 16 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بالعودة إلى مخرجات ...
ليبيا
بالفيديو.. نقاش حاد بين والدة رابيو وعائلة بوغبا ومبابي بسبب هدف سويسرا الثالث ...
رياضة عالمية
السفارة الأميركية: البيت الأبيض والكونغرس يراقبون ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
عضوان بـ«الشيوخ الأميركي» يدعمان الانتخابات الليبية: فرصة تاريخية لإنهاء دوامة ...
ليبيا
«الحقيبة الملغومة» تفتح سجالًا معلنًا بين الرئاسي والحكومة: من يُسمي وزير ...
ليبيا
كاركاتير خيري - القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفول الديناصورات بدأ بسبب زيادة برودة الأرض قبل انقراضها بـ«نيزك»