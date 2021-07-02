المنفي وأمير قطر يناقشان التطورات الإقليمية والدولية

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ناقش الجانبان خلال الاتصال آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وعدد من الملفات المشتركة بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي للمنفي.

وفي فبراير الماضي، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك خلال اتصال بالمنفي، هنأه فيه بفوزه برئاسة المجلس، مؤكدا موقف دولة قطر الداعم لأمن واستقرار ليبيا.