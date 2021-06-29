إدريس البرعصي يدعو إلى «حوار مجتمعي تصالحي» بين الفرقاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 12:05 مساء
عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي إدريس البرعصي متحدثا خلال جلسة اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، 29 يونيو 2021. (بث مباشر)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي إدريس البرعصي، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا تمر بمرحلة «خطيرة» و«استثنائية» لن تعبر منها إلا بـ«حوار مجتمعي تصالحي» بين الفرقاء الليبيين.

وطالب خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، بضرورة التقيد بخارطة الطريق، ومن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال البرعصي إن خارطة الطريق تسهم في «تعزيز الشرعية السياسية»، ورأى أن الدستور «اختصاص أصيل للجنة صياغة الدستوري» مطالبًا بعرضه للاستفتاء بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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