علي دبيبة «يشكك» في توفر «البيئة الملائمة» للاستحقاقات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 11:05 صباحا

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي علي دبيبة، اليوم الثلاثاء، بضرورة مراجعة خارطة الطريق ومدى إيفاء السلطة التنفيذية الموقتة بتوفير الظروف الضرورية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

وقال خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف؛ لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن الكثير من بنود خارطة الطريق تم تجاوزها وتخطيها، وشكك في «توفر بيئة صالحة» للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف دبيبة أن «المجتمع الدولي والبعثة الأممية لم يدعمان السلطة التنفيذية الموقتة وأدارت ظهرها لها كما فعلت مع المجلس الرئاسي السابق».

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