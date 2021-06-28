ضبط المتهمين بتخريب وسرقة أعمدة الكهرباء في البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 09:38 مساء
عمود كهرباء تعرض للتخريب في البريقة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، ضبط المتهمين بأعمال تخريب وسرقة أعمدة الكهرباء في شوارع مدينة البريقة.

وأشارت الوزارة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «ورود بلاغات من الشركة العامة للكهرباء لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي مفادها قيام مجهولين بأعمال السرقة».

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ونوهت إلى «تمكن أعضاء البحث الجنائي بالتعاون مع قسم شرطة النجدة من ضبط المتهمين فى الواقعة، من خلال البحث والتحرى وجمع المعلومات»، مشيرة إلى « اعترافهم بما نسب إليهم واسترجاع المسروقات».  واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم واحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص، وفق الوزارة.

عمود كهرباء تعرض للتخريب في البريقة. (وزارة الداخلية)
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