ضبط متورطين في سرقة أسلاك كهرباء بمنطقة العرقوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 01:36 صباحا
تشكيل عصابي تورط في سرقة أسلاك كهربائية بمنطقة العرقوب، 12 يونيو 2021، (الداخلية)

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطى، تشكيل عصابي تورط في سرقة أسلاك كهرباء بمنطقة العرقوب.

وسطا التشكيل على أسلاك على خطوط الضغط العالى بالمنطقة خلال شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى إظلام تام على منطقتي العرقوب ومرسى البريقة بالكامل حينها، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت.

وتبين أن عناصر التشكيل تورطوا أيضا في سرقة 15 منازلا، وقد عثر بحوزتهم على أدوات يستخدمونها في جرائمهم، إضافة إلى بعض المسروقات، وقد اتخذ الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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