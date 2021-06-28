مؤسسة النفط: المنطقة الحرة «المريسة- بنغازي ستكون من أهم مصادر الدخل لو تم تنفيذها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 09:30 مساء
جانب من المسؤولين المشاركين في اجتماع مناقشة إنشاء المنطقة الحرة المريسة- بنغازي، 28 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط الفرص الاستثمارية في مشروعي المنطقة الحرة «المريسة- بنغازي» وآلية تفعيل مشروع المنطقة الحرة بالكفرة، خاصة أن المشروع الأول يعول عليه لإحداث نقلة اقتصادية لليبيا بين دول العالم.

واجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله اليوم الإثنين مع مدير عام المنطقة الحرة المريسة –بنغازي قويدر إبراهيم وعميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، حيث جرى تناول آخر التطورات في مشروع المنطقة الحرة المريسة.

وقالت المؤسسة إن اللقاء تطرق إلى مدى الجدوى الاقتصادية من ربط المنطقة الحرة المريسة بمشروع المنطقة الحرة الكفرة ومدى مساهمة الجهات الأخرى من مؤسسات الدولة في هذا المشروع الضخم والذي سيكون أحد اهم مصادر الدخل في ليبيا لو تم تنفيذه، كما أنه سيحدث تنمية مكانية وبشرية كبيرة للمنطقة «إذ يعد أحد الخطوط الرئيسية التجارية الواعدة الرابطة بين أوروبا والامريكتين بالقارة الافريقية»، وفق المؤسسة.

وقال عقوب إن مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في نجاحه باعتبار أن انشاء اعمال البنية التحتية للمنشآت النفطية وتوفير المشتقات النفطية في تلك عاملا هاما يسهم في انشاء المناطق الحرة.

وهو ما رحب به صنع الله، وقال إن المؤسسة تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي للنهوض بالبلاد، كاشفا أن المؤسسة تدرس الاستثمار في المنطقة الحرة الكفرة بإنشاء مستودع لخزانات بالتعاون والتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط.

وأضاف: مثل هذه المشاريع الكبيرة تتطلب وضع أرضية خصبة لجلب المستثمرين وتوفير الأموال المناسبة دون الاعتماد على ميزانيات الدولة.

صنع الله في اجتماع مناقشة إنشاء المنطقة الحرة المريسة- بنغازي، 28 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)
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