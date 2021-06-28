المبعوث الإيطالي إلى ليبيا: روما تشجع عقيلة صالح للوصول إلى «إجماع برلماني واسع» على القانون الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 10:30 صباحا
المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية إلى ليبيا، السفير باسكوالي فيرارا. (آكي)

كشف المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا السفير باسكوالي فيرارا، عن تشجيع بلاده لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال زيارته الأخيرة لروما، على الدفع نحو التوصل إلى إجماع برلماني واسع على القانون الانتخابي، لما يمثله ذلك من أهمية لاستمرار العملية السياسية الليبية.

وقال فيرارا، إن عقد جلسة عامة لملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماع مباشر اليوم الإثنين في جنيف، يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى كونه يسبق المداولات التي سيجريها البرلمان بحلول الأول من يوليو المقبل.

وأكد دعم إيطاليا لمبادرة الأمم المتحدة لعقد اجتماع جنيف، من أجل التباحث حول مقترحات إقرار إطار تشريعي واضح قبيل موعد إجراء انتخابات 24 ديسمبر، وفقا لوكالة «نوفا» للأنباء الإيطالية.

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وعلى مدى ثلاثة أيام، عقدت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لقاء في تونس العاصمة للتوصل إلى اقتراح موحد للقاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجراؤها في نهاية العام، وذلك قبل عرضها للنقاش على أمل أن تنال موافقة كامل أعضاء الملتقى الـ74.

وحذرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أنه إذا لم يصادق البرلمان على القاعدة الدستورية بحلول الأول من يوليو، قد لا تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.

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