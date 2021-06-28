تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 09:49 صباحا
عناصر طبية تابعة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، الواحات، تسجيل حالة وفاة جديدة أمس الأحد، بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان الأحد، إن الحالة التي توفت في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، من مدينة أوجلة.

- 341 إصابة جديدة بـ«كورونا المستجد».. و242 حالة شفاء

والأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و242 حالة شفاء، فيما لم يتم إحصاء أي حالات وفاة جديدة.

وقال المركز، في بيان إنه تسلم 4048 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3707 عينة، وإيجابية 341 حالة.

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