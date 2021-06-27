341 إصابة جديدة بـ«كورونا المستجد».. و242 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 11:30 صباحا
مركز العزل الصحي بلدية براك الشاطئ، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و 242 حالة شفاء، فيما لم يتم إحصاء أي حالات وفاة جديدة.

وقال المركز، في بيان إنه تسلم 4048 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3707 عينة، وإيجابية 341 عينة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 192 ألفًا و470 حالة بينها 177 ألفًا و600 شفاء، و11 ألفًا و683 نشطة، و3187 وفاة، فيما بلغ عدد المطعَّمين ضد الوباء 376 ألفًا و107 أشخاص.

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