حادث مروري لشاحنة نقل وقود على طريق سريع في طرابلس

شاحنة نقل الوقود في موقع الحادث. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدمت شاحنة نقل وقود، اليوم الأحد، بالرصيف على طريق سريع عند جسر زناتة في مدينة طرابلس أثناء سيرها باتجاه الشرق، وذلك نتيجة السرعة الزائدة، على ما أفاد مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس.

وأكدت مديرية أمن طرابلس، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار بشرية، لكنه تسبب في إعاقة حركة السير على الطريق، مشيرة إلى أن عناصر المرور يحاولون تسهيل الحركة المرورية «لكن الشاحنة حجمها كبير، وحيز الطريق لا يستوعب كمية السيارات المارة» بالطريق.

وقال رئيس قسم جمع الاستدلالات بمكتب شؤون المرور، العقيد علي أبورقيقة من مكان الحادث في تصريح مسجل نشرته مديرية أمن طرابلس، إنهم خاطبوا الجهات المختصة «وبالتحديد شركة البريقة» لتحديد خط سير المركبات بحيث لا تكون في ساعات الذروة، واقترحوا تحرك الشاحنات من الساعة السادسة مساءً إلى السابعة صباحًا لتفادي الازدحام وتجنب وقوع كارثة.

مسؤولو المرور بجوار شاحنة نقل الوقود في موقع الحادث. (مديرية أمن طرابلس)

ازدحام مروري بسبب حادث شاحنة نقل الوقود عند جسر زناتة. (مديرية أمن طرابلس)

شاحنة نقل الوقود في موقع الحادث. (مديرية أمن طرابلس)