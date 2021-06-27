قوة فرض القانون تفض مشاجرة بين عائلتين متناحرتين ببنغازي

عناصر من قوة فرض القانون في بنغازي. (وال)

قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي إن القوة الخاصة لفرض القانون بمدينة بنغازي تمكنت، السبت، من فض مشاجرة بين عائلتين في منطقة شبنة بالمدينة، وسقط على أثرها خمسة قتلى وعدد من الجرحى بالطرفين.

ووفقًا للمصدر، الذي لم تسمه الوكالة، فإن«القوة المشكلة بتعليمات وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، بإمرة رئيس قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي العقيد جمال العمامي، نجحت في التهدئة بين العائلتين المتناحرتين بمساندة عدد من مشايخ وحكماء وأعيان المدينة والعائلتين».

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وذكرت الوكالة أن «وكيل وزارة الداخلية شكل غرفة عمليات في مديرية أمن بنغازي وأنشأ قوة فرض القانون للتعامل مع كافة مظاهر الخروج عن القانون، وضبط كل ما هو مخالف للقانون ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتسليم القائمين على هذه الأعمال غير المشروعة للعدالة».