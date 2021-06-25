«الأرصاد»: استمرار موجة الحر غربا وجنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر مناطق غرب وجنوب ليبيا بموجة الحر، اليوم الجمعة، مع قلة شدة هذه الموجة على المناطق الساحلية.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحيانا هذا الصباح على بعض المناطق خاصة (مناطق الجبل وجنوبه) قد يتخللها خلايا رعدية واحتمال سقوط مطر خفيف.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول بعد الظهر على الساحل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية على الساحل، وتكون بين 40 و45 درجة على الدواخل.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الشرقى.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة تنشط على الساحل بينما تكون شمالية شرقية على الدواخل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، وتكون بين 40 و43 درجة مئوية على الدواخل.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحيانا صباح اليوم على مناطق الحمادة قد يتخللها خلايا رعدية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية .
الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: بين 40 و43 درجة مئوية.