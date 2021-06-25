«الأرصاد»: استمرار موجة الحر غربا وجنوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 09:25 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر مناطق غرب وجنوب ليبيا بموجة الحر، اليوم الجمعة، مع قلة شدة هذه الموجة على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحيانا هذا الصباح على بعض المناطق خاصة (مناطق الجبل وجنوبه) قد يتخللها خلايا رعدية واحتمال سقوط مطر خفيف.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول بعد الظهر على الساحل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية على الساحل، وتكون بين 40 و45 درجة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الشرقى.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة تنشط على الساحل بينما تكون شمالية شرقية على الدواخل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، وتكون بين 40 و43 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحيانا صباح اليوم على مناطق الحمادة قد يتخللها خلايا رعدية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية .

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: بين 40 و43 درجة مئوية.

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