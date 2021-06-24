الدبيبة يصل لندن ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 03:45 مساء
استقبال رئيس الوزراء البريطاني للدبيبة، في لندن، الخميس 24 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بوريس جونسون في مكتبه بمقر الحكومة في عشرة دواننغ ستريت بالعاصمة لندن، التي وصلها قادما من العاصمة الألمانية برلين لإجراء مباحثات حول عدد من القضايا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الدبيبة وصل لندن في زيارة رسمية سيجري خلالها لقاءات «لبحث عدد من مواضيع السياسية والاقتصادية مع المسؤولين بالحكومة البريطانية».

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وشارك الدبيبة، أمس الأربعاء، في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي استضافته العاصمة الألمانية على مستوى وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا وحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وأجرى الدبيبة في برلين مباحثات مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تركزت على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار ودعم حكومة الوحدة الوطنية وتنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل.

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