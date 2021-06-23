الدبيبة: ننتظر مساعدة دولية لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 02:09 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة أمام مؤتمر برلين الثاني، 23 يونيو 2021. (بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة باشرت تحضير خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات، وتنتظر صدور قانون الانتخابات لتنفيذها، مشيرا إلى تطلع ليبيا للمساعدة الدولية في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتطبيق قرارات مجلس الأمن بالخصوص.

وأوضح الدبيبة أن هناك مرتزقة يسيطرون على القرار السياسي في بعض المناطق، وقوات أجنبية تستخدم بطريقة سياسية، إضافة إلى عناصر إرهابية، ما يثير المخاوف بشأن العملية السياسية في البلاد، حسب كلمته في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

وأضاف: «تفصلنا على الانتخابات ستة أشهر لكن ما زالت المصالح الضيقة تؤثر، ولم تعتمد ميزانية الحكومة بعد، ولم يجر اختيار المناصب السيادية بعد».

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