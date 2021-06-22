دراغي: مواقف ألمانيا وإيطاليا تجاه ليبيا متقاربة جدا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 08:49 صباحا
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، (أرشيفية: ا ف ب)

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إن مواقف بلاده وألمانيا تجاه الولايات المتحدة وروسيا والصين وأيضا ليبيا ودول شمال إفريقيا «متقاربة جدا»، إضافة إلى ما يخص «البعد الخارجي» لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ووصف دراغي علاقات روما مع برلين بـ«العميقة والمتينة والدائمة»، منوها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتقارب في وجهات النظر بين حكومتي البلدين «الذي برز في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى» الأخيرة، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وتابع «هذا التعاون الوثيق ليس مفاجأة، فألمانيا الدولة الأولى في مجال السياحة بالنسبة لإيطاليا، وتعيش بها الجالية الإيطالية الاكبر في العالم، بواقع مليون نسمة».

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وأضاف: «نحن الدولتان الأكبر في أوروبا بقطاع الصناعات التحويلية، وتكملان بعضهما البعض إلى حد كبير، كما نتعاون في قطاع الدفاعن ولنا وجهات نظر مشتركة فيما يتعلق بالبيئة، حيث من الممكن تطوير مشاريع مشتركة في (مجال طاقة) الهيدروجين» الأخضر.

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