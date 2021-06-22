دراغي وميركل يناقشان دعم عملية برلين بشأن ليبيا والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 02:01 صباحا
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي متحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. (فرانس برس)

ناقش رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعم عملية برلين الخاصة بليبيا وقضية الهجرة، بحسب ما أعلنه للصحفيين في برلين، أمس الاثنين.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» إن من بين القضايا التي تطرق إليها خلال اجتماعه مع ميركل بمقر المستشارية في برلين تلك التي «سيتم تناولها في المجلس الأوروبي القادم، ولا سيما الهجرة».

وأضاف «في هذا الصدد، سيتعين علينا أيضًا العمل معًا ومساعدة بعضنا البعض. وهذا هو التوجه الذي تعمل عليه الحكومتان».

وتابع: «فيما يتعلق بليبيا، كما ذكّرت المستشارة، نحن ندعم ما يسمى عملية برلين، والتي يجب أن تشهد مع اجتماع وزراء الخارجية في غضون أيام قليلة التزامًا أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط من جانب فرادى البلدان، حيال تلك المنطقة».

وأكد دراغي على ضرورة تحقيق «التزام واستثمار لاحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية»، كما شدد على ضرورة «تنظيم الهجرة القانونية ومساعدة هذه الدول، ليس فقط في منطقة الشمال الافريقي، على الاستقرار وإيجاد السلام. نحن نفكر بشكل خاص في ليبيا».

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