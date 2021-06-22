وزير الخارجية الألماني: تمتع الليبيين بحق تقرير المصير يتطلب رحيل القوات الأجنبية

وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «إذا أردنا أن يتمتع الليبيون بحق تقرير المصير يجب أن ترحل القوات الأجنبية»، وذلك في انتقاد له لدول لم تستجب لطلبات سحب جنودها، يسبق انعقاد مؤتمر برلين الثاني يوم الأربعاء القادم.

وأوضح هايكو ماس، الاثنين، أن «الأطراف الذين تعهدوا خلال اجتماع برلين الأخير خلال المؤتمر السابق سحب قواتهم لم يفوا بوعدهم» في إشارة مبطنة إلى روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة كما نقل تلفزيون «دوتشه فيله» الألماني.

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وقدرت الأمم المتحدة بنهاية العام الماضي عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألفًا من بينهم روس من مجموعة «فاغنر» الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون إلى جانب عدة مئات من الجنود الأتراك بموجب اتفاق ثنائي أبرم مع الحكومة السابقة في 2019.

ومن المقرر أن ينظر المجتمعون في برلين في المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم في ليبيا وفق ما أوضحت وزارة الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر. حيث سيكون الرهان الأساسي ضمان أن تنظم في 24 ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية وعدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجرائها.