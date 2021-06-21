عقيلة صالح: مجلس النواب لديه القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 11:41 مساء
المستشار عقيلة صالح متحدثا للمشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية. (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح أن المجلس «لديه القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات في الموعد المُحدد»، وذلك وفق تصريح نشره موقع المجلس على الإنترنت اليوم الاثنين.

جاء تصريح المستشار عقيلة صالح خلال كلمته للمشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية الذين التقاهم بمقر إقامته في القبة شرق البلاد أمس الأحد.

وقال مجلس النواب إن صالح استمع خلال اللقاء إلى المطارب والمقترحات القانونية المقدمة من المشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية، وأبدى ترحيبه بالبيان الصادر عن الملتقى الذي شارك فيه 15 تكتلا وتيارا سياسيا من كل مناطق ليبيا، واختتم فعاليته بمدينة بنغازي يوم السبت.

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وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة «إجراء الانتخابات الرئاسية المُباشرة والبرلمانية في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر» المقبل، معتبرا أن «الانتخاب المباشر للرئيس من الشعب الليبي سيُساهم في حلحلة الأزمة في ليبيا».

لقاء المشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية مع المستشار عقيلة صالح. (مجلس النواب)
المستشار عقيلة صالح متحدثا للمشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية. (مجلس النواب)
المستشار عقيلة صالح متحدثا للمشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية. (مجلس النواب)
المستشار عقيلة صالح متحدثا للمشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية. (مجلس النواب)
لقاء المشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية مع المستشار عقيلة صالح. (مجلس النواب)
لقاء المشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية مع المستشار عقيلة صالح. (مجلس النواب)
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