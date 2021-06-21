الشهوبي يحث السفير التركي على المساعدة لرفع الحظر الجوي عن الأجواء الليبية

لقاء الشهوبي والسفير التركي لدى ليبيا، الاثنين 21 يونيو 2021. (وزارة المواصلات)

حث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يالمز، «على المساعدة لرفع الحظر الجوي عن الأجواء الليبية»، بحسب مكتب شؤون الإعلام بالوزارة.

والتقى الشهوبي السفير التركي صباح اليوم الأربعاء، بمقر وزارة المواصلات في طرابلس بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان وشؤون الموانئ والنقل البحري المهندس وسام الادريسي ووكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي المهندس خالد السويسي ورئيس مصلحة الطيران المدني المهندس مصطفى عمار ومدير مكتب التعاون الفني، عادل بخيت.

وقال مكتب شؤون الإعلام بالوزارة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء ناقش عدة مواضيع مشتركة منها «ضرورة إعادة تشغيل الخط الجوي للرحلات الجوية التركية بين البلدين بأسرع وقت ممكن وذلك بعد تقديم تقرير لجنة التدقيق التي قامت بزيارة لمطار معيتيقة الدولي ومطار مصراته الدولي في وقت سابق، فيما يخص النواحي الأمنية والفنية والأمن والسلامة المهنية».

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وأضاف المصدر أن اللقاء جرى خلاله «الاتفاق على تحديث المنظومات ومعدات الطيران المدني التي تتطلب معايير عالية في الأمن والسلامة المهنية وكذلك تدريب وتأهيل أطقم الملاحة الجوية وفق المعايير الدولية للطيران المدني».

وأكد الشهوبي خلال اللقاء على ضرورة عودة الشركات التركية للعمل والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا بالمناطق المتضررة جراء الحروب. داعيا السفير التركي في نهاية اللقاء إلى زيارة محطة الركاب البحرية بميناء مصراتة في إطار المساع لفتح خط بحري بين مصراتة وتركيا، وفق مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات.

لقاء الشهوبي والسفير التركي لدى ليبيا، الاثنين 21 يونيو 2021. (وزارة المواصلات)

لقاء الشهوبي والسفير التركي لدى ليبيا، الاثنين 21 يونيو 2021. (وزارة المواصلات)

لقاء الشهوبي والسفير التركي لدى ليبيا، الاثنين 21 يونيو 2021. (وزارة المواصلات)