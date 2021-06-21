الشهوبي يحث السفير التركي على المساعدة لرفع الحظر الجوي عن الأجواء الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 09:48 مساء
لقاء الشهوبي والسفير التركي لدى ليبيا، الاثنين 21 يونيو 2021. (وزارة المواصلات)

حث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يالمز، «على المساعدة لرفع الحظر الجوي عن الأجواء الليبية»، بحسب مكتب شؤون الإعلام بالوزارة.

والتقى الشهوبي السفير التركي صباح اليوم الأربعاء، بمقر وزارة المواصلات في طرابلس بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان وشؤون الموانئ والنقل البحري المهندس وسام الادريسي ووكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي المهندس خالد السويسي ورئيس مصلحة الطيران المدني المهندس مصطفى عمار ومدير مكتب التعاون الفني، عادل بخيت.

وقال مكتب شؤون الإعلام بالوزارة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء ناقش عدة مواضيع مشتركة منها «ضرورة إعادة تشغيل الخط الجوي للرحلات الجوية التركية بين البلدين بأسرع وقت ممكن وذلك بعد تقديم تقرير لجنة التدقيق التي قامت بزيارة لمطار معيتيقة الدولي ومطار مصراته الدولي في وقت سابق، فيما يخص النواحي الأمنية والفنية والأمن والسلامة المهنية».

- وزير الداخلية يبحث مع السفير التركي إجراءات تسهيل حركة السفر لمواطني البلدين

وأضاف المصدر أن اللقاء جرى خلاله «الاتفاق على تحديث المنظومات ومعدات الطيران المدني التي تتطلب معايير عالية في الأمن والسلامة المهنية وكذلك تدريب وتأهيل أطقم الملاحة الجوية وفق المعايير الدولية للطيران المدني».

وأكد الشهوبي خلال اللقاء على ضرورة عودة الشركات التركية للعمل والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا بالمناطق المتضررة جراء الحروب. داعيا السفير التركي في نهاية اللقاء إلى زيارة محطة الركاب البحرية بميناء مصراتة في إطار المساع لفتح خط بحري بين مصراتة وتركيا، وفق مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات.

لقاء الشهوبي والسفير التركي لدى ليبيا، الاثنين 21 يونيو 2021. (وزارة المواصلات)
لقاء الشهوبي والسفير التركي لدى ليبيا، الاثنين 21 يونيو 2021. (وزارة المواصلات)
لقاء الشهوبي والسفير التركي لدى ليبيا، الاثنين 21 يونيو 2021. (وزارة المواصلات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بيتكوين» تخسر 10% من قيمتها جراء حملة رسمية صينية على مواقع تعدين العملة ...
اقتصاد
سبب رائحة العفن لدى مصابي «كوفيد-19»
طب وصحة
كريستيانو رونالدو يستعد لهدم الأسطورة الإيرانية
رياضة عالمية
اهتمام بتوليد الطاقة الشمسية في الجنوب عبر بوابة «ربيانة»
ليبيا
عاشور لـ«بوابة الوسط»: التعاقد مع كليمنتي خطأ كبير ولن يفيد المنتخب الليبي
رياضة محلية
كاركاتير حليم - إعادة فتح الطريق الساحلي بعد عامين من إغلاقه
كاريكاتير
السفارة اللييبة بالقاهرة: توقف تصوير جوازات السفر الجديدة
ليبيا
جلد عسكري في طرابلس
ليبيا
بالصور: الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية استعدادا لفتح الطريق الساحلي
ليبيا
مجلس الوزراء يعلن زيادة عقد إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي 9.3 مليون دينار
ليبيا
البناني يخلف صوان في رئاسة حزب العدالة والبناء
ليبيا
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ«تويوتا تندرا 2022»