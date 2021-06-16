وزير الداخلية يبحث مع السفير التركي إجراءات تسهيل حركة السفر لمواطني البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 05:09 مساء
لقاء العميد خالد مازن مع سفير تركيا لدى ليبيا، الأربعاء 16 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، خلال لقائه اليوم الأربعاء سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، عددًا من الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة السفر لمواطني البلدين.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن اللقاء ناقش عدة مسائل مهمة من بينها رفع التأشيرة التركية عن المواطنين الليبيين وسرعة إصدارها لهم، وتسهيل حركة الدخول بين مواطني البلدين.

وأضافت أن اللقاء الذي جرى صباح اليوم بحث خلاله وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والسفير التركي إمكانية عودة الرحلات الجوية للخطوط التركية إلى ليبيا.

لقاء العميد خالد مازن مع سفير تركيا لدى ليبيا، الأربعاء 16 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
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