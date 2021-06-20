بحضور أبوجناح والحويج..افتتاح الدورة الأولى لمعرض ليبيا للغذاء بأرض المعارض في تمنهنت

بوجناح والحويج خلال مشاركتهما في افتتاح معرض ليبيا للغذاء بأرض المعارض في تمنهنت، الأحد 20 يونيو 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت اليوم الأحد بأرض المعارض في تمنهنت ببلدية وادي البوانيس جنوب غرب ليبيا، فعاليات الدورة الأولى لمعرض ليبيا للغداء بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، ووزير الاقتصاد والتجارة، محمد لحويج، وعدد من عمداء بلديات المنطقة الجنوبية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج لـ«بوابة الوسط» إن هذا المعرض من شانه أن يسهم فى تعزيز التبادل التجاري المحلي من خلال إبراز المواد الغذائية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي إلى جانب خطوة مستقبلية لتجارة العبور.

وأضافت عضوة مجلس النواب، فاطمة الصويعي لـ«بوابة الوسط» ان المعرض يهدف إلى دعم المرأة والأسر دات الدخل المحدود من الصناعات الغذائية التي تقام فى البيوت وكذلك الصناعات التي تعتمد على التمور والسعفيات وغيرها والتي تعتبر رافدا للاقتصاد المحلي بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمعرص ليبيا للغذاء، الدكتور بلقاسم عامر أن المعرض يشتمل على عدة أجنحة متخصصة منها الخضروات والفواكهة إلى جانب مواد عدائية تم تغليفها محليا وكذلك الصناعات التقليدية التي تعتمد على النخيل، مشيرا إلى أن المعرض تخللته ندوة علمية بصالون فزان الاقتصادي قدمته خلالها عدة أوراق علمية حول أهمية الزراعة أو الغداء فى الاقتصاد.

يشار إلى أن معرض ليبيا للغذاء هو الثاني من نوعه في المنطقة الجنوبية، بعد معرض ليبيا الزراعي الذي جرى تدشينه فى العام 2017 ببلدية وادي البوانيس.



فعاليات الندوة التي تخللت معرض ليبيا للغذاء بأرض المعارض في تمنهنت، الأحد 20 يونيو 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات الندوة التي تخللت معرض ليبيا للغذاء بأرض المعارض في تمنهنت، الأحد 20 يونيو 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)