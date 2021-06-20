وصول الطائرة الرئاسية الليبية إلى مطار معيتيقة والدبيبة يتحدث عن 3 بدائل بشأنها

الطائرة الرئاسية الليبية لدى وصولها إلى مطار معيتيقة في طرابلس، الأحد 20 يونيو 2021. (الإنترنت)

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، الطائرة الرئاسية الليبية «إيرباص A340-213» بعد إجراء عمليات صيانة وتطوير لها، حيث كان في استقبالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال الدبيبة في تصريحات للصحفيين بمطار معيتيقة إن هذه الطائرة ملك لليبيين وتعود للبلاد بعد غياب دام ثمان سنوات، في فرنسا من العام 2012، معتبرا أن عودتها «مهمة جدا للسيادة الليبية» حيث كانت محتجزة في فرنسا «بسبب إجراءات مالية وإدارية».

وأكد الدبيبة أن الحكومة الليبية قامت بسداد الأقساط التي كانت مطلوبة نظير صيانة الطائرة، مشيرا إلى أن عودة الطائرة «خطوة ايجابية مهمة لليبيا وأمنها وإرجاع ثروتها»، لافتا كذلك إلى أن هناك 15 طائرة ليبية لا تزال خارج البلاد منها ما هو محجوز بسبب المستحقات المالية.

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كما أكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على إعادة كافة الطائرات الليبية في الخارج بما فيهم طائرتين حربيتين لا تزالان خارج البلاد، مبينا أن الطائرة العائدة «مجهزة للرئاسة والشعب الليبي هو من يقرر مصيرها» إما أن تبقى مخصصة للرئيس القادم أو تستعملها الحكومة أو يجري تحويرها للاستخدام العادي أو بيعها واستخدام عوائدها لخدمة الشعب الليبي.

وقبيل عودتها إلى طرابلس حطت الطائرة الرئاسية الخاصة التي كان يستخدمها العقيد معمر القذافي، في تركيا للصيانة كمرحلة أخيرة قبل عودتها إلى الخدمة العامة في ليبيا، بعدما حلقت قادمة من مطار «بربينيان ريفسالت» الفرنسي حيث مكثت به منذ أغسطس 2012.

ومرت طائرة «إيرباص إي340- 200» ذات المحركات الأربعة بعدة مشاكل قانونية وفنية، منذ بداية عملها ووصولها إلى فرنسا عقب سقوط النظام السابق، وبعد تعرضها لطلقات رصاص إلا أن داخلها لم يصب بضرر.