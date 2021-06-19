حفتر يجتمع بأمراء المناطق العسكرية بالجنوب

حفتر يجتمع بأمراء المناطق العسكرية بالجنوب، 19 يونيو 2021. (مكتب إعلام القيادة العامة)

عقد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، اجتماعا من آمراء وضباط المناطق العسكرية في الجنوب.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان، إن الاجتماع بحث «سير العمليات العسكرية (...) ضد الجماعات الإرهابية التي تُهدّد بشكل مباشر أمن المدنيين في مناطق الجنوب».

والخميس، أعلنت القيادة العامة إطلاق عملية «لتعقب الإرهابيين التكفيريين، وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه». وذلك ردا على «تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري»، وفق ما أفاد الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري.

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وتعرضت نقطة تفتيش أمنية في مدينة سبها، مطلع الشهر الجاري، إلى تفجير إرهابي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، وتسبب في مقتل ضابطين هما رئيس قسم البحث الجنائي في سبها النقيب إبراهيم عبد النبي المناع، والملازم عباس أبوبكر، إضافة إلى إصابة خمسة عناصر أمنية أخرى.

والخميس، أصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا يحظر «مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لـ«أي غرض كان». وجاء في بلاغ للمجلس حمل الرقم «3»: «إذا استدعت الضرورة إعادة التمرکز أو التحرك لأرتال عسكرية، لا يتم إلا وفق السياق المعمول به، وبموافقة القائد الأعلى».

حفتر يجتمع بأمراء المناطق العسكرية بالجنوب، 19 يونيو 2021. (مكتب إعلام القيادة العامة)

حفتر يجتمع بأمراء المناطق العسكرية بالجنوب، 19 يونيو 2021. (مكتب إعلام القيادة العامة)

حفتر يجتمع بأمراء المناطق العسكرية بالجنوب، 19 يونيو 2021. (مكتب إعلام القيادة العامة)

حفتر يجتمع بأمراء المناطق العسكرية بالجنوب، 19 يونيو 2021. (مكتب إعلام القيادة العامة)