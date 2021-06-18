مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: المنقوش تزور القاهرة غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 09:28 مساء
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، (أرشيفية: المكتب الإعلامي للخارجية)

قال مصدر دبلوماسي إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ستزور القاهرة غدا السبت.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المنقوش ستعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرها المصري سامح شكري.

وفي 15 يونيو الماضي، التقت المنقوش، شكري في الدوحة، لدى مشاركتهما في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب.

وقدم شكري خلال اللقاء، دعوة رسمية إلى المنقوش لزيارة مصر ي «للتشاور على جميع المستويات، في ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية».

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