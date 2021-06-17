التومي يبحث حلحلة مشكلات بلديات المنطقة الشرقية

التومي خلال الاجتماع الأول مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، 17 يونيو 2021. (المجلس البلدي البيضاء)

انطلق، اليوم الخميس، الملتقى التقابلي الأول بين وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، وعمداء بلديات المنطقة الشرقية.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بقاعدة البرلمان في بلدية البيضاء، تذليل الصعاب وحلحلة مشكلات البلديات من الناحيتين الخدمية والتنموية، وفق بيان منشور على صفحة المجلس البلدي البيضاء بموقع «فيسبوك».

- التومي في المنطقة الشرقية لدعم بلدياتها

ووصل التومي، الأربعاء، إلى مطار الأبرق في زيارة إلى المنطقة الشرقية، وكان في استقباله عميد بلدية البيضاء علي حسين، وعدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، ورئيس ديوان وزارة الحكم المحلي بالمنطقة، وحكماء منطقة الجبل الأخضر.

جانب من الحضور.

جانب من الحضور.

جانب من الحضور.

جانب من الحضور.