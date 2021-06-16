الرئيس الفرنسي يقترح خطة لـ«تفريغ المرتزقة» من ليبيا خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 10:54 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)

نسبت مجلة «بوليتكو» الأميركية في تقرير لها ما سمته اقتراحا قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا إلى نظيريه الأميركي جوزيف بايدن والتركي رجب طيب أردوغان، يتعلق بانسحاب القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا، إضافة إلى المرتزقة.

وكشف التقرير أن الخطة الفرنسية «متدرجة التنفيذ وفق مواعيد زمنية»، وأن أول مرحلة يمكن مباشرة تنفيذها في الأول من شهر يوليو المقبل، من دون أن تكشف الصحيفة ما إذا كان بايدن وإردوغان قد وافقا ماكرون على خطته.

وبحسب المجلة الأميركية، فإن الخطة الفرنسية تتضمن 3 مراحل زمنية تصل مدة تنفيذها إلى 6 أشهر، إذ تتضمن المرحلة الأولى سحب المرتزقة السوريين الذين قامت تركيا بجلبهم إلى العاصمة الليبية طرابلس مطلع عام 2020، والتأكد من أنهم قد غادروا ليبيا بالفعل.

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أما المرحلة الثانية فإنه بحلول الأول من سبتمبر تبدأ عمليات إبعاد العناصر العسكرية والمرتزقة المدعومين من جانب روسيا، مع مباشرة القوات العسكرية التركية مغادرة ليبيا وفق الخطة.

وتنص المرحلة الثالثة من الخطة الفرنسية على أن تبدأ بعد ذلك عملية إعادة توحيد القوى الأمنية الليبية المنقسمة، وتكليفها وفق خطة بـ«ضمان أمن المدن»، لكن المجلة الأميركية لم تورِد أيضا ما إذا كانت فرنسا قد عرضت خطتها للتشاور مع الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.

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