ضبط شخص بحوزته قنطار من مخدر الحشيش في العلالقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 06:37 مساء
كمية من مخدر الحشيش التي عثر عليها بحوزة شخص في العلالقة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص بحوزته كميات كبيرة من مخدر «الحشيش» تقدر بقنطار، بمنطقة العلالقة غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن معلومات مصدرية وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع نالوت مفادها وجود شخص من منطقة العلالقة يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة نوع «حشيش».

وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كلفت على الفور أعضاء التحريات التابعين لها «متابعة القضية وجمع المعلومات، حيث تم إلقاء القبض على المطلوب وضبط ما بحوزته من كميات كبيرة تقدر بقنطار من مخدر الحشيش».

كمية من مخدر الحشيش التي عثر عليها بحوزة شخص في العلالقة. (وزارة الداخلية)
كمية من مخدر الحشيش التي عثر عليها بحوزة شخص في العلالقة. (وزارة الداخلية)
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