اللافي أمام القمة الإسلامية للعلوم: البلدان النامية في حاجة ماسة إلى دعم البحث والابتكار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 01:17 مساء
قمة منظمة التعاون الإسلامي للبحث العلمي والابتكار، 16 يونيو 2021. (نجوى أوهيبة)

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، حادة البلدان النامية الماسة إلى دعم البحث العلمي والابتكار الوطني أكثر من أي وقت مضى.

وأمام قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرض اللافي البرامج التي نفذتها الهيئة الليبية للبحث العلمي لدعم منظومة العلم والتقنية، ومنها برامج تمويل البحوث العلمية، وإنشاء إدارة حدائق التكنولوجيا والابتكار، ومبادرة المرصد الليبي لمؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار، وجائزة ليبيا للابتكار، وفق ما نقلت عنه الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى أوهيبة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر».

- اللافي يشدد على أهمية المصالحة في انطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة

وأكد اللافي «ثقته الكبيرة» في دعم مجتمع العلم والتكنولوجيا لأنشطة وبرامج خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي 2026، ليكون داعما محوريا لمنظومة العلم والتكنولوجيا.

وتهدف القمة إلى استعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026، وتجديد التأكيد على التزام المنظمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة.

عبدالله اللافي يتحدث خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي للبحث العلمي والابتكار، 16 يونيو 2021. (نجوى أوهيبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفع القيود على الوافدين من 8 دول إلى أوروبا بينها أميركا ولبنان
دولى
عشرات الإصابات بـ«كورونا» تحاصر منتخبات كوبا أميركا وتهدد البطولة
رياضة عالمية
رفع آخر قيود احتواء كورونا في نيويورك بعد تخطي نسبة البالغين الملقحين 70%
دولى
بالصور: ليلة الهداف التاريخي.. رونالدو يقود البرتغال لضرب المجر ببداية مشوراها ...
رياضة عالمية
لبنان: بازار التنفيعات السياسية لا يستثني لقاحات «كورونا»
عربى
وصول 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس
ليبيا
بلجيكا: نواب يحذرون من «خطر جدي بإبادة» الأويغور في الصين
دولى
1.4 مليار دولار خسائر أندية الدوري الإنجليزي في تسجيل غير مسبوق
رياضة عالمية
مسؤولة صينية تفند نظرية تسرب «كورونا» من مختبر في ووهان
دولى
في باكستان.. اللقاح أو قطع شبكة الهاتف
منوعات
اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود شرق ليبيا
ثقافة وفن
ماكرون: وجدنا نقاط تقارب مع إردوغان لاستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توقعية جديدة لـ«بيك أب تويوتا»