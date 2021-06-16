بالصور.. وفد وزاري يبحث احتياجات بلدية طبرق وحلحلة مشاكلها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 16 يونيو 2021, 12:57 صباحا
وفد يضم وزراء النفط والتخطيط والموارد المائية والمواصلات في بلدية طبرق، 15 يونيو 2021. (الإنترنت)

زار وفد وزاري ضم وزير النفط محمد أحمد عون، ووزير التخطيط فاخر بوفرنة، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، بلدية طبرق، لبحث احتياجاتها وحلحلة مشكلاتها، فيما التقى الوفد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بمكتبه الثلاثاء.

وحضر اللقاء أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومدير عام مركز طبرق الطبي.

وناقش عميد البلدية مع وزير النفط التلوث النفطي، الذي طال كورنيش طبرق، وساهمت فيه المؤسسة الوطنية للنفط عن طريق شركتي الخليج والبريقة ، وفق بيان للبلدية الثلاثاء.

وطالب عميد البلدية، وزير النفط بدعم الشركات النفطية في طبرق، لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي تخدم المواطن.

استكمال مشروعات مطار طبرق
وناقش مع وزير المواصلات دعم مطار طبرق الدولي واستكمال المشاريع بالمطار، وفتح كل خطوط الطيران الداخلية والخارجية، وصيانة الكباري داخل المدينة وخارجها.

وأكد بوالخطابية لوزير المواصلات تذليل الصعوبات التي تواجه استكمال طرق عبدالفتاح يونس وعمر المختار والتسليح وعدد من الطرق داخل المدينة، وفي الفروع التابعة للبلدية.

مشاكل التخطيط في طبرق
كما ناقش عميد البلدية عددا من الأمور التي تخص وزارة التخطيط والمشاكل التي تواجه التخطيط بالبلدية، خلال مباحثات مع وزير الموارد المائية، وشدد على الإسراع في إجراء العمرة الجسيمة لمحطة التحلية المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

وطالب بوالخطابية، بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي في كل أحياء المدينة والفروع التابعة بالبلدية.

كما ناقش مدير عام مركز طبرق الطبي، مشكلة نقص المياه وتوفير محطة RO داخل المركز الطبي، الذي يعاني من نقص في المياه والذي أثر سلبا في عمل المركز.

وأكد بوالخطابية أن الاجتماع كان مثمرا، وقدم شكره للوزراء الذين حضروا إلى طبرق من أجل الاطلاع على المشاكل التي تواجه البلدية من أجل حلحلتها..

وفد يضم وزراء النفط والتخطيط والموارد المائية والمواصلات في بلدية طبرق، 15 يونيو 2021. (الإنترنت)
وفد يضم وزراء النفط والتخطيط والموارد المائية والمواصلات في بلدية طبرق، 15 يونيو 2021. (الإنترنت)
وفد يضم وزراء النفط والتخطيط والموارد المائية والمواصلات في بلدية طبرق، 15 يونيو 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: ليلة الهداف التاريخي.. رونالدو يقود البرتغال لضرب المجر ببداية مشوراها ...
رياضة عالمية
لبنان: بازار التنفيعات السياسية لا يستثني لقاحات «كورونا»
عربى
وصول 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس
ليبيا
بلجيكا: نواب يحذرون من «خطر جدي بإبادة» الأويغور في الصين
دولى
1.4 مليار دولار خسائر أندية الدوري الإنجليزي في تسجيل غير مسبوق
رياضة عالمية
مسؤولة صينية تفند نظرية تسرب «كورونا» من مختبر في ووهان
دولى
اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود شرق ليبيا
ثقافة وفن
ماكرون: وجدنا نقاط تقارب مع إردوغان لاستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
قبل لقائه بوتين.. «زلة حول ليبيا» تحرج بايدن
ليبيا
حالة جدل في الوسط الرياضي حول تعرض جمال الزروق لحملة ابتزاز وتهديد
رياضة محلية
تعرف على الإسعافات الأولية حال التعرض للدغة العقرب
طب وصحة
وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 خطوات مهمة قبل شراء سيارة مستعملة