مدير مركز مكافحة الأمراض: 350 ألف شخص حصلوا على لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 03:35 مساء
التطعيم ضد «كورونا» في صبراتة، 24 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، د. بدر الدين النجار، عدد من تلقوا لقاح فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، موضحًا أن العدد يقترب من 350 ألف شخص.

وقال في حوار أذاعه المركز، الأحد، إن هذا العدد يعد إنجازًا ضخمًا بالنظر إلى الإمكانات المتوافرة، مرجعًا تعدد أنواع اللقاحات التي تستوردها ليبيا إلى «الرغبة في إنقاذ حياة أكبر عدد من الأشخاص، واللقاح هو الوحيد الذي يوقف انتشار الفيروس وما يسببه من أضرار صحية واقتصادية».

وأشار إلى أن التأخر في الحصول على اللقاحات تسبب في عدم احتواء الجائحة بسرعة، مضيفًا: «لو لم تكن ظروفنا صعبة، ولو حدث تواصل وتحديد لرأي واضح من البداية وتعاقدنا مع إحدى الشركات المنتجة، لكنا حصلنا 3 أو 4 ملايين جرعة حتى الآن، ولكان الأمر أنهى قصة الجائحة خاصة أن عددنا ليس كبيرًا».

واعتبر أن اللجنة العملية الاستشارية كانت المسؤولة، ولم تتعاون مع جهاز الإمداد الطبي، «ولكن قد يكون عدم توافر الموارد المالية هو السبب في عدم التعاقد مع شركة منتجة للقاح مبكرًا».

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