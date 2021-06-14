أحوال الطقس اليوم: درجات حرارة مرتفعة نسبيا في الوسط والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 10:36 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة إرتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين في مختلف المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية الليلة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية على الساحل، وبين 32 و34 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على مرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، تصل على جالو والجغبوب إلى 33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.

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