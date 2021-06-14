انطلاق الدبلوم المهني الأول للاتصال الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 10:01 صباحا
جانب من المشاركين في الدبلوم المهني الأول للاتصال الحكومي، 13 يونيو 2021، (التعليم)

انطلق الدبلوم المهني الأول للاتصال الحكومي في ليبيا، الذي يُشرف عليه مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، بالمشاركة مع شبكة مؤسسي الاتصال الحكومي.

وشارك بحفل إطلاق الدبلوم، أمس الأحد، العاملون بالمكاتب الإعلامية للوزارات، ووزراء العمل والتأهيل والتعليم العالي والشباب، إضافة إلى الناطق باسم الحكومة، حسب بيان وزارة التربية والتعليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ويهدف الدبلوم إلى الارتقاء بالمستوى المهني لقنوات الاتصال الحكومي والرّفع من قدرات العاملين بها، لبناء علاقة بين الحكومة والمواطنين والرأي العام، بما يضمن تحقيق المشاركة بين الطرفين.

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