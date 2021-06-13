المجلس الأعلى للمصالحة يبدي دعمه لانتخابات 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 03:08 مساء
رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال لقاء مع ممثلين عن المجلس الأعلى للمصالحة، 13 يونيو 2021. (فيسبوك)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع ممثلين عن المجلس الأعلى للمصالحة، «أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن يقدمه المجلس الأعلى للمصالحة من أجل نجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل».

وحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية، ناقش اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس المفوضية، سبل دعم انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية، من خلال دعوة جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم للمشاركة، وتغليب الروح الوطنية، ونشر قيم التصالح والعمل الجاد لترسيخ ثقافة التداول السلمي للسلطة.

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وأثنى الوفد على الجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح المسار الديمقراطي، مثمنين الدور الحيادي الذي حافظت عليه المفوضية لما يمثله من دعم لمستويات الثقة لدى الناخبين، وتحقيق مبادئ النزاهة والمصداقية، وفق البيان.

ويوم الخميس، استعرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، العميد خالد مازن، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات آخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

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