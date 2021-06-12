تداول صور لـ«منفذ» هجوم سبها ولحظة التفجير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 11:09 مساء
صورة متداولة لمن قيل إنه منفذ تفجير سبها الإرهابي، (وكالة أعماق)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية صور ومقاطع فيديو لمن قيل إنه منفذ الهجوم الإرهابي على نقطة التفتيش الأمنية في مدينة سبها، والذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي.

وبثت حسابات نشطاء على «تويتر» مقاطع فيديو نشرتها وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» تظهر لحظة الهجوم بسيارة مفخخة على نقطة التفتيش الأمنية في سبها، إضافة إلى صور لـ«منفذ» العملية، ويدعى محمد المهاجر.

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وتسبب الهجوم، الذي نفذ الأحد الماضي، في مقتل ضابطين هما رئيس قسم البحث الجنائي في سبها النقيب إبراهيم عبد النبي المناع، والملازم عباس أبوبكر، إضافة إلى إصابة خمسة عناصر أمنية أخرى.

واستنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «الهجوم الإرهابي»، وتوعد المنفذين قائلا: «حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت». كما قوبل الهجوم الانتحاري الإرهابي بموجة من إدانات على المستويين المحلي والدولي.

صورة متداولة لمن قيل إنه منفذ تفجير سبها الإرهابي، (وكالة أعماق)
صورة متداولة لمن قيل إنه منفذ تفجير سبها الإرهابي، (وكالة أعماق)
صورة متداولة لمن قيل إنه منفذ تفجير سبها الإرهابي، (وكالة أعماق)
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