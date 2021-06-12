إنقاذ 179 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 07:43 مساء
إنقاذ 179 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 12 يونيو 2021. (القوات البحرية)

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، اليوم السبت، إنقاذ 179 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين.

وتمكن الزورق «العنقاء3» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال من إنقاذ 119 مهاجرا من جنسيات مختلفة؛ فيما تمكن أمن القاعدة من إنقاذ 60 مهاجرا من جنسيات أفريقية وآسيوية، وفق ما نشر الناطق ​على صفحته بموقع «فيسبوك».

- إنقاذ 288 مهاجرا أفريقيا وآسيويا قبالة السواحل الليبية

وقال الناطق إن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري 9216 مهاجرا غير شرعي، مقارنة بـ7106 مهاجرين تم إنقاذهم خلال العام الماضي، على ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، في السابع من يونيو الجاري.

إنقاذ 179 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 12 يونيو 2021. (القوات البحرية)
إنقاذ 179 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 12 يونيو 2021. (القوات البحرية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي والاتحاد في الصدارة وانتصار للهلال ودارنس لتعزيز المراكز في الدوري...
رياضة محلية
منتخب إيطاليا ينذر أوروبا بعودته ويفتتح «يورو 2020» بـ5 ظواهر مثالية
رياضة عالمية
بوتين يعلن عن صفة ميزت ترامب لا يتمناها في بايدن
دولى
الليبية ملاك بن محمود تقتنص ذهبية وفضية بطولتي العرب وأفريقيا لـ«الترايثلون»
رياضة محلية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
ليبيا
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية
اقتصاد
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختاري الحجاب المناسب للون بشرتك