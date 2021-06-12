إنقاذ 179 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 179 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 12 يونيو 2021. (القوات البحرية)

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، اليوم السبت، إنقاذ 179 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين.

وتمكن الزورق «العنقاء3» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال من إنقاذ 119 مهاجرا من جنسيات مختلفة؛ فيما تمكن أمن القاعدة من إنقاذ 60 مهاجرا من جنسيات أفريقية وآسيوية، وفق ما نشر الناطق ​على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وقال الناطق إن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري 9216 مهاجرا غير شرعي، مقارنة بـ7106 مهاجرين تم إنقاذهم خلال العام الماضي، على ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، في السابع من يونيو الجاري.

إنقاذ 179 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 12 يونيو 2021. (القوات البحرية)

إنقاذ 179 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 12 يونيو 2021. (القوات البحرية)