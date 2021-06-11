إنقاذ 288 مهاجرا أفريقياً وأسيوياً قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 12:47 مساء
من عملية إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، 10 يونيو 2021. (القوات البحرية)

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، أمس الخميس، من إنقاذ 288 مهاجرا من جنسيات أفريقية وأسيوية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وتحرك الزورق «راس اجدير» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الحادث استجابة لنداء استغاثة، على ما نشر، اليوم الجمعة، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية على صفحته بموقع «فيسبوك».

- وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021

وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري 9216 مهاجرا غير شرعي، مقارنة بـ7106 مهاجرين تم إنقاذها خلال العام الماضي، على ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، في السابع من يونيو الجاري.

من عملية إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، 10 يونيو 2021. (القوات البحرية)
من عملية إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، 10 يونيو 2021. (القوات البحرية)
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