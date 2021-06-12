«الأرصاد» يعلن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 11:33 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، فيما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا الأحد وبعد غد الإثنين على بعض المناطق الشمالية الغربية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
-درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 26 و32 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا في اليومين المقبلين.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
-تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة خاصة على المناطق الساحلية و الجبل الأخضر.
-الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و30درجة، وتتراوح على جالو والجغبوب مابين 34 و36 درجة

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
-السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 34 و38درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
- الرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 35 و38 درجة.

* غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة 20:15، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة 05:57.

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