الأردن عن «خطف واغتصاب» فتاة أردنية في ليبيا: «مذل ومشين»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 09:31 مساء
صورة من مقطع فيديو لواقعة تعذيب الفتاة الأردنية وحلاقة شعرها، (الإنترنت)

وصف الأردن واقعة خطف فتاة أردنية في ليبيا بالأمر «المذل والمشين».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير المفوض ضيف الله الفايز إن «اللسان يعجز عن وصف ما حدث للفتاة الأردنية»، مشيرا إلى متابعة تطورات القضية عن كثب، عبر السفارة في العاصمة التونسية، حسب تصريحه إلى القناة التلفزيونية الأردنية «رؤيا».

وأضاف أن السلطات الليبية أبلغت مستويات سياسية ودبلوماسية أردنية أن الإجراءات اللازمة اتخذت، وأن تحقيقات مكثفة تجري، فيما طلبت وزارة الخارجية من نظيرتها الليبية تأمين الفتاة، ونقلها إلى مكان آمن.

وكشف عن التواصل مع الفتاة أكثر من مرة، وهي بصحة جيدة، وقد عرض عليها إعادتها إلى الأردن إذا رغبت في ذلك.

يذكر أن مقطع فيديو صادما ظهرت فيه فتاة أثناء حلاقة شعرها على أيدي مجهولين، فيما كشفت منظمات حقوقية ليبية أن الفتاة أردنية الجنسية من أم ليبية، وأنه جرى خطفها واغتصابها وإيذاؤها بدنيا ونفسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في افتتاح «يورو 2020».. إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية نظيفة
رياضة عالمية
الليبية ملاك بن محمود تقتنص ذهبية وفضية بطولتي العرب وأفريقيا لـ«الترايثلون»
رياضة محلية
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
«الدامجة» يكتفي بـ89 يوما فقط مع الوحدة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«العفو الدولية» عن قمع «الأويغور» في الصين: «جرائم ضد الإنسانية»
دولى
في العدد 290: «تفجير سبها».. محاولة يائسة من فلول الإرهاب.. و«الإندبندنت» ترصد ...
ليبيا
بايدن: التبرع بـ500 مليون جرعة لقاح ضد كورونا «خطوة تاريخية»
دولى
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد العنب للبشرة