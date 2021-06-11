الأردن عن «خطف واغتصاب» فتاة أردنية في ليبيا: «مذل ومشين»

صورة من مقطع فيديو لواقعة تعذيب الفتاة الأردنية وحلاقة شعرها، (الإنترنت)

وصف الأردن واقعة خطف فتاة أردنية في ليبيا بالأمر «المذل والمشين».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير المفوض ضيف الله الفايز إن «اللسان يعجز عن وصف ما حدث للفتاة الأردنية»، مشيرا إلى متابعة تطورات القضية عن كثب، عبر السفارة في العاصمة التونسية، حسب تصريحه إلى القناة التلفزيونية الأردنية «رؤيا».

وأضاف أن السلطات الليبية أبلغت مستويات سياسية ودبلوماسية أردنية أن الإجراءات اللازمة اتخذت، وأن تحقيقات مكثفة تجري، فيما طلبت وزارة الخارجية من نظيرتها الليبية تأمين الفتاة، ونقلها إلى مكان آمن.

وكشف عن التواصل مع الفتاة أكثر من مرة، وهي بصحة جيدة، وقد عرض عليها إعادتها إلى الأردن إذا رغبت في ذلك.

يذكر أن مقطع فيديو صادما ظهرت فيه فتاة أثناء حلاقة شعرها على أيدي مجهولين، فيما كشفت منظمات حقوقية ليبية أن الفتاة أردنية الجنسية من أم ليبية، وأنه جرى خطفها واغتصابها وإيذاؤها بدنيا ونفسيا.